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Семикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон назвал двух великих атлетов, которые его вдохновляют

Семикратный чемпион Ф-1 Хэмилтон назвал двух великих атлетов, которые его вдохновляют
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Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал, что его вдохновляют шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и легендарный боксёр Мохаммед Али.

«Мохаммед Али и, пожалуй, Майкл Джордан. Я больше всего хотел равняться на этих людей. Джордан зацепил меня своей трудоспособностью и стилем работы. Али, на мой взгляд, был полон уверенности в себе. Его абсолютная вера в себя была превыше всего. Я понял, что мне нужно развить в себе эти качества, если я хочу достичь успеха», — сказал Хэмилтон в интервью пресс-службе «Феррари».

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