Хэмилтон и Леклер ответили, с кем из знаменитостей хотели бы поужинать

Пилоты итальянского гоночного коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер ответили в интервью пресс-службе «Скудерии», с кем из знаменитостей, которые не связаны с автоспортом, хотели бы поужинать.

Хэмилтон: Я бы с удовольствием пообщался за ужином с Эдди Мёрфи.

Леклер: Пожалуй, я бы встретился за ужином с Элтоном Джоном. Думаю, что он – человек с невероятной судьбой. Мне хотелось бы просто поговорить с Элтоном о его жизни, чтобы побольше о нём узнать.

Ранее бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя заявил, что Льюис Хэмилтон имеет шансы на завоевание чемпионства.