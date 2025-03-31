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Хельмут Марко назвал вескую причину для своего ухода из Формулы-1

Хельмут Марко назвал вескую причину для своего ухода из Формулы-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из Формулы-1.

«Уйду ли я из Формулы-1, если Макс Ферстаппен когда-нибудь перестанет выступать за «Ред Булл»? Да, это может быть веской причиной», — сказал Марко на YouTube-канале Formel1.de.

Ранее в интервью Servus TV Хельмут, отвечая на похожий вопрос, заявлял следующее: «Я могу представить себе жизнь без Формулы-1. Не очень хорошо, но у меня широкие интересы. Не думаю о Формуле-1 постоянно. Вокруг есть много всего».

Ранее Марко ответил, жалеет ли он, что выбрал Серхио Переса, а не Нико Хюлькенберга в конце сезона-2020.

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