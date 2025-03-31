Видео: «Хаас» представил спецливрею с цветками сакуры для Гран-при Японии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила специальную ливрею к Гран-при Японии. Машина получила белую расцветку с цветками сакуры.

«В связи с началом сезона цветения сакуры в Японии, мы отдаём дань уважения, изготовив специально разработанную ливрею для VF-25», — говорится в сообщении «Хааса».

«Хаас» представил специальную ливрею с цветками сакуры для Гран-при Японии:

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля. «Хаас» в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 14 очков. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 78 баллов.