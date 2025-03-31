Юки Цунода рассказал о первой мысли после звонка о переходе в «Ред Булл»

Японский гонщик Юки Цунода рассказал о первых впечатлениях после повышения в «Ред Булл». В составе австрийской команды Цунода выступит на предстоящем Гран-при Японии.

«Когда мне впервые позвонили, я подумал: «Ого, это будет интересно». Больше всего я рад предстоящему вызову. В жизни бывает не так много моментов, когда сталкиваешься с таким огромным давлением и такими большими возможностями, как эта, поэтому я могу только представить, что это будет невероятно захватывающая гонка. Сначала я был слишком занят, чтобы выкроить время, чтобы в полной мере оценить волнение. Мне пришлось сразу же приступить к работе на симуляторе, заниматься подгонкой сиденья и позаботиться о множестве других вещей», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: