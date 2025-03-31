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Вольф прояснил позицию по возможности проведения в Китае сразу двух Гран-при

Вольф прояснил позицию по возможности проведения в Китае сразу двух Гран-при
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможной организации в Китае двух Гран-при.

«Я был на стартовой решётке [этапа в Шанхае] и смотрел на все трибуны, расположенные на финишной прямой и в первом повороте. Знания фанатов о Формуле 1 впечатляют. Возможно ли проведение в стране второй гонки? Почему бы и нет? Это одна из крупнейших экономик мира, поэтому, если мы сможем поддерживать высокий уровень энтузиазма, я бы сказал «да», — приводит слова Вольфа SoyMotor.

Напомним, победу на недавнем этапе в Шанхае одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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