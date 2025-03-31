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«Изначальная ошибка». Ральф Шумахер назвал гонщика, которого следовало взять в «Ред Булл»

«Изначальная ошибка». Ральф Шумахер назвал гонщика, которого следовало взять в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что австрийской команде «Ред Булл» в своё время нужно было сделать ставку на Нико Хюлькенберга, а не на Серхио Переса.

«Изначальной ошибкой было решение не сажать Хюлькенберга в машину. Это было решение Кристиана Хорнера, который, очевидно, не хотел его брать. Это то, что я слышал. Команде был нужен опытный второй номер рядом с Ферстаппеном. Думаю, это сработало бы, потому что Нико великолепен как в квалификациях, так и в гонках», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

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