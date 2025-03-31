Ральф Шумахер – о переходе Юки Цуноды в «Ред Булл»: я бы отказался

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о переходе в «Ред Булл» японского гонщика Юки Цуноды.

«Я бы отказался, потому что сейчас у них есть проблема с машиной. Практически не сомневаюсь, что у «Рейсинг Буллз» лучшая машина, и в целом ею легче управлять. Цунода показывал там высокую скорость, а теперь в новой команде рядом с Максом Ферстаппеном без каких-либо тестов я не вижу, как он сможет побеждать», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Ранее Шумахер назвал гонщика, которого «Ред Булл» изначально следовало брать в команду.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: