Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис рассказал, как готовился к Гран-при Японии

Ландо Норрис рассказал, как готовился к Гран-при Японии
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о предстоящем Гран-при Японии, который состоится с 4 по 6 апреля.

«Рад возвращению в Японию. Это один из моих самых любимых уикендов в календаре. Болельщики здесь создают потрясающую атмосферу. Трасса также хороша. Было здорово провести неделю отдыха после позитивного начала сезона. Мы получили возможность вернуться в Уокинг и со всеми отпраздновать. Также я провёл время за работой на симуляторе и со своими инженерами, готовясь к предстоящим трём этапам, которые будут следовать друг за другом. Первые две гонки многому нас научили, и теперь пришло время применить всё это на практике», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Материалы по теме
Видео: «Хаас» представил спецливрею с цветками сакуры для Гран-при Японии

«Феррари» пилота Ф-1 Ландо Норриса разбили в Монако:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android