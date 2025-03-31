Ландо Норрис рассказал, как готовился к Гран-при Японии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о предстоящем Гран-при Японии, который состоится с 4 по 6 апреля.

«Рад возвращению в Японию. Это один из моих самых любимых уикендов в календаре. Болельщики здесь создают потрясающую атмосферу. Трасса также хороша. Было здорово провести неделю отдыха после позитивного начала сезона. Мы получили возможность вернуться в Уокинг и со всеми отпраздновать. Также я провёл время за работой на симуляторе и со своими инженерами, готовясь к предстоящим трём этапам, которые будут следовать друг за другом. Первые две гонки многому нас научили, и теперь пришло время применить всё это на практике», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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