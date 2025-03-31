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Кристиан Хорнер опроверг слухи, что «Ред Булл» хочет изменений регламента 2026 года

Кристиан Хорнер опроверг слухи, что «Ред Булл» хочет изменений регламента 2026 года
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу слухов о возможных изменениях регламента 2026 года по сроку действия силовых установок.

«Я думаю, что на данный момент все команды готовы к 2026 году, поэтому нам нужно понять, о чём идёт речь. Сейчас мы заняты производством собственных силовых установок. Хотя ходят слухи, что мы настаиваем на пересмотре нового регламента. Это абсолютно не так. Мы настроены и готовы к 2026 году. Таков наш план.

Я был бы очень удивлён, если бы регламент изменили. Уже очень поздно. Есть система управления, есть процесс, есть действующие правила. Очевидно, что в отношении двигателей были приняты большие обязательства.

Сейчас очень много говорят о будущем, о двигателях на будущее, и я думаю, что как можно скорее должен быть разработан план действий, касающийся того, как станет выглядеть эта дорожная карта не только на следующий год, но и на следующие 10 лет существования Формулы-1», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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