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Начались финальные испытания 1079-сильного суперкара Aston Martin

Начались финальные испытания 1079-сильного суперкара Aston Martin
Испытания Aston Martin Valhalla
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Компания Aston Martin рассказала о финальных испытаниях своего нового суперкара Valhalla. Автомобиль тестируется на дорогах общего пользования в Великобритании, а также на гоночной трассе в Испании. За рулём машины работает в том числе пилот по развитию Aston Martin Даррен Тёрнер, трижды выигрывавший марафон «24 часа Ле-Мана» в зачёте GT.

Во время испытаний инженеры Aston Martin проведут финальную калибровку рулевого управления и систем активной аэродинамики, а также проверят тормозную систему на устойчивость к высоким температурам. Кроме того, в задачи Тёрнера входят тесты Valhalla на мокром асфальте.

Финальные испытания Aston Martin Valhalla

Финальные испытания Aston Martin Valhalla

Фото: Aston Martin

Valhalla — первый среднемоторный серийный автомобиль Aston Martin, а также первый подключаемый гибрид марки. В основе силовой установки Valhalla 4-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 828 лошадиных сил. Вместе с тремя электромоторами общая отдача составляет 1079 л. с. По данным Aston Martin, Valhalla разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля будет ограничена на уровне 350 км/ч.

Серийное производство модели стартует во втором квартале 2025 года. Тираж Aston Martin Valhalla составит 999 экземпляров. Стоимость машины — £ 850 тыс. (около $ 1,1 млн).

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