«Уильямс» подписал контракт с чемпионом Формулы-3 и воспитанником «Альпин»

23-летний французский гонщик и чемпион Формулы-3 Виктор Мартинс присоединился к академии коллектива «Уильямс». С 2018-го Мартинс был частью «Альпин», но в свой третий сезон Формулы-2 он вступил уже без поддержки французского коллектива.

«Очень рад присоединиться к академии «Уильямса»! Для меня это новая глава, но моя цель остаётся прежней – довести себя до предела и как личность, и как гонщик, и добиться успеха в Формуле-1. «Уильямс» — культовая команда с невероятной историей, и я уверен, что это лучшее место, которое поможет мне достичь моих целей.

В этом году я сосредоточусь на том, чтобы выиграть Формулу-2 с «АРТ Гран-при» и максимально использовать эту возможность с помощью академии пилотов как на трассе, так и вне её. С нетерпением жду возможности поработать со всеми сотрудниками «Уильямса», когда мы вместе отправимся в это новое путешествие», — приводит слова Мартинса пресс-служба команды.

Виктор останется в команде «АРТ Гран-при» в Формуле-2 и присоединится к действующему пилоту академии «Уильямса» Люку Браунингу из «Хайтека» для тестов в ближайшие выходные болида FW45 в Монце.