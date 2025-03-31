Страшная авария произошла на гонке во Франции

В воскресенье, 30 марта, во Франции на трассе «Поль Рикар» прошла дебютная гонка серии Kennol GT Endurance Cup, которая была остановлена красными флагами уже на втором круге.

Французский гонщик Себастьен Лажьё за рулём «Порше» столкнулся с другим пилотом и, потеряв управление, вылетел с трассы. Автомобиль Лажьё сделал несколько оборотов, пока летел по защитному ограждению, а позже сам Себастьен спокойно вышел из «Порше» и оказался невредим.

Kennol GT — это престижное соревнование, в котором участвуют самые знаковые автомобили GT. Эта серия, включающая испытания на выносливость продолжительностью от четырёх до шести часов. В каждой гонке участвуют команды, состоящие из двух-четырёх гонщиков.