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Жак Вильнёв заявил, что Льюис Хэмилтон провёл хорошее начало сезона

Жак Вильнёв заявил, что Льюис Хэмилтон провёл хорошее начало сезона
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Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв заявил, что семикратный обладатель титула «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» провёл хорошее начало сезона-2025.

«Льюис выиграл спринтерскую гонку. Он отлично стартовал. Его суббота в Китае получилась невероятной, потому что это оказалась не лучшая машина, это не был болид-победитель, и поэтому Льюис действительно показал себя на высоком уровне. Он максимально использовал тот факт, что стартовал с поула, и полностью контролировал спринтерскую гонку.

Из того, что я слышал, «Феррари» внесла некоторые изменения в саму гонку, и это было не так хорошо, но в любом случае они получили дисквалификации. Для «Феррари» это более неудачное начало сезона, чем для самого Льюиса», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

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