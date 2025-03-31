Жак Вильнёв заявил, что Льюис Хэмилтон провёл хорошее начало сезона

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв заявил, что семикратный обладатель титула «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» провёл хорошее начало сезона-2025.

«Льюис выиграл спринтерскую гонку. Он отлично стартовал. Его суббота в Китае получилась невероятной, потому что это оказалась не лучшая машина, это не был болид-победитель, и поэтому Льюис действительно показал себя на высоком уровне. Он максимально использовал тот факт, что стартовал с поула, и полностью контролировал спринтерскую гонку.

Из того, что я слышал, «Феррари» внесла некоторые изменения в саму гонку, и это было не так хорошо, но в любом случае они получили дисквалификации. Для «Феррари» это более неудачное начало сезона, чем для самого Льюиса», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.