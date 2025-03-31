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Пиастри ответил, думал ли о переходе в «Ред Булл» перед новым контрактом с «Маклареном»

Пиастри ответил, думал ли о переходе в «Ред Булл» перед новым контрактом с «Маклареном»
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23-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри ответил, думал ли он о присоединении к австрийской команде «Ред Булл» перед подписанием нового соглашения с «Маклареном».

«Для меня другие команды никогда даже не рассматривались. «Макларен» — это то место, где я хочу быть, в первую очередь, как с точки зрения перспективы развития автомобиля, так и из-за командной среды. Многие люди хотели бы быть здесь. Уверен, что смогу побеждать с этой командой», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Оскар дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2023 за рулём «Макларена». За это время Пиастри одержал три победы — две в 2024-м — в Венгрии и Азербайджане, и одну в 2025-м — в Китае.

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