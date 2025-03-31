Вильнёв — о дисквалификации «Феррари»: это очень странно

Чемпион мира 1997 года, эксперт Жак Вильнёв высказался о дисквалификации пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Китая.

«В прошлом году с «Мерседесом» такое случилось с Джорджем Расселлом. Один килограмм недовеса — это грубо, но таковы правила, и они должны были учитывать шины. Никто не тестировал шины «хард». Но Льюис использовал новый комплект. Он проехал с двумя остановками, один из немногих пилотов, кто сделал это, и его дисквалификация явно не была связана с недостаточным весом. А Леклер продолжил гонку на тех же старых шинах и в итоге использовал больше резины, чем ожидалось.

Они могли бы подумать об этом, ведь именно поэтому гонщики выезжают на грязную часть трассы на круге возвращения, чтобы подобрать резину и немного увеличить нагрузку на машину. Может быть, они не набрали достаточно резины по пути в боксы.

Но Льюис, который стёр планку под днищем… так что тот факт, что она уменьшилась вдвое, на 0,5 мм, — это очень много. В этом действительно есть что-то странное, если они умудряются съесть так много запаса планки. Это действительно тяжело пережить. Но всё это странно. Они должны были увидеть это в спринтерской гонке, так что изменения в настройках, которые они внесли для этой гонки, были не лучшими», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.