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Фернандо Алонсо не одерживал побед в Формуле-1 на протяжении половины своей карьеры

Фернандо Алонсо не одерживал побед в Формуле-1 на протяжении половины своей карьеры
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43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», не одерживал побед в «Королевских гонках» на протяжении 203 гонок, что составляет ровно половину его карьеры в серии.

Всего Алонсо провёл в Формуле-1 406 гонок, и свою последнюю победу он одержал на Гран-при Испании 2013 года за рулём болида «Феррари». Испания была пятым этапом в 2013-м, и в том сезоне он ещё шесть раз финишировал на подиуме, взяв третье место в Сильверстоуне и в Бразилии и четырежды приехав вторым — в Канаде, Бельгии, Италии и Сингапуре.

Успешным для испанца стал 2023 год в «Астон Мартин» — восемь подиумов, из которых три вторых и четыре третьих мест.

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