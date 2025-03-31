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Оскар Пиастри высказался о своих шансах на титул в Формуле-1 в сезоне-2025

Оскар Пиастри высказался о своих шансах на титул в Формуле-1 в сезоне-2025
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен», высказался про отставание в 10 очков от своего партнёра Ландо Норриса в личном зачёте сезона-2025.

«Мне нравится находиться в таком положении. Я, конечно, занимаюсь спортом не для того, чтобы просто подсчитывать цифры. Я здесь, потому что хочу стать чемпионом мира. За последние пару сезонов я больше, чем кто-либо другой, доказал себе, что у меня есть всё необходимое. Не думаю, что нахожусь на пике своих возможностей, но я делаю всё возможное, чтобы достичь этого как можно быстрее.

Знаю, что когда я демонстрирую лучшие выступления на выходных, то каждый следующий такой уикенд превосходит предыдущий», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

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