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Экс-гонщик Формулы-1: я бы лучше поставил Хаджара в «Ред Булл», чем Цуноду

Экс-гонщик Формулы-1: я бы лучше поставил Хаджара в «Ред Булл», чем Цуноду
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что на месте руководства команды Формулы-1 «Ред Булл» отправил бы новозеландца Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз», а вместо японца Юки Цуноды взял бы вторым пилотом в австрийский коллектив Исака Хаджара.

«Я бы скорее поставил Исака Хаджара в «Ред Булл», чем Юки Цуноду. Если бы я был на месте «Ред Булл», я бы публично заявил, что они подписывают контракт с Хаджаром на два года и гарантируют ему место без вопросов, что бы ни случилось. Мы не знаем, какова сделка с Юки. Один год? Два года? Я думаю, это на весь сезон.

Выбор Цуноды сейчас — это признание того, что в прошлом году они ошиблись», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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