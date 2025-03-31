Лоуренс Стролл — о рыночной стоимости «Астон Мартин»: это какая-то шутка

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о рыночной стоимости гоночного коллектива и привлечении новых инвестиций после новостей о вложении Строллом-старшим £ 52,5 млн (почти $ 68 млн).

«Наша команда сильно недооценена, и её рыночная стоимость в размере около £ 650 млн — это шутка. Может ли она быть чем-то перспективным для приватизации? Потенциально, да. Никогда не говори «никогда». Есть ли у меня планы на ближайшие две недели? Нет, но никогда не говори «никогда».

К счастью, учитывая растущий спрос, мы могли бы быть очень разборчивы в выборе того, кому продавать этот процент наших акций», — приводит слова Стролла-старшего издание Motorsport.