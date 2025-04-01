Монтойя назвал условие, при котором «Ред Булл» даст Цуноде долгосрочный контракт

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, при каком условии руководство «Ред Булл» даст японскому гонщику Юки Цуноде долгосрочное соглашение.

«Я рассматриваю Сузуку как огромную возможность для Цуноды. Если он выступит хотя бы наполовину хуже Ферстаппена, то это будет намного лучше, чем работа Лиама. Если Макс займёт четвёртое место, а Цунода — 12-е, это будет отличным результатом, особенно на фоне Лоусона и [Серхио] Переса.

Япония — его домашняя гонка, место, где он много гонялся, которое он хорошо знает и где хорошо выступает. И если по какой-то причине он сможет пилотировать и окажется рядом с Максом, боже мой, его карьера взлетит.

Его будущее было бы обеспечено до такой степени, что «Ред Булл» просто вынужден был бы предложить ему с ним долгосрочный контракт», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.