Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Возвращение культовой ливреи». «Ред Булл» представил раскраску для Гран-при Японии

«Возвращение культовой ливреи». «Ред Булл» представил раскраску для Гран-при Японии
Комментарии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею, которую она подготовила для Гран-при Японии. Болиды гоночного коллектива получили бело-красную расцветку.

«Эффектный бело-красный дизайн украсит оба автомобиля RB21, когда они выйдут на трассу автодрома «Сузука». В этом сезоне исполняется 60 лет со дня первой победы «Хонды» в Формуле-1, а концепция дизайна является данью уважения RA272, которая принесла «Хонде» первую победу в 1965 году на Гран-при Мексики. За рулём тогда был американец Ричи Гинтер, выступавший под 11-м номером», — говорится в сообщении австрийской команды.

«Возвращение культовой ливреи», — сказано ещё в одном сообщении «Ред Булл» на странице команды в социальных сетях.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Материалы по теме
Сюрпризы и разочарования старта сезона Ф-1: крах новичка и боль «Феррари»
Сюрпризы и разочарования старта сезона Ф-1: крах новичка и боль «Феррари»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android