«Возвращение культовой ливреи». «Ред Булл» представил раскраску для Гран-при Японии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею, которую она подготовила для Гран-при Японии. Болиды гоночного коллектива получили бело-красную расцветку.

«Эффектный бело-красный дизайн украсит оба автомобиля RB21, когда они выйдут на трассу автодрома «Сузука». В этом сезоне исполняется 60 лет со дня первой победы «Хонды» в Формуле-1, а концепция дизайна является данью уважения RA272, которая принесла «Хонде» первую победу в 1965 году на Гран-при Мексики. За рулём тогда был американец Ричи Гинтер, выступавший под 11-м номером», — говорится в сообщении австрийской команды.

«Возвращение культовой ливреи», — сказано ещё в одном сообщении «Ред Булл» на странице команды в социальных сетях.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

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