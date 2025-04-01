Юки Цунода — о Японии: это не мой дом

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода признался, что ему больше нравится жить в Европе, чем на родине, в Японии.
«На самом деле сейчас мне больше нравится жить в Европе, чем в Японии. Здесь я могу полностью расслабиться. После Абу-Даби [в декабре] я вернулся в Японию, чтобы восстановить душевное равновесие, и провёл некоторое время с местными болельщиками. Было здорово вырваться из гоночной среды. Но это не мой дом. Мне больше нравится атмосфера Европы», — приводит слова Цуноды издание The Independent.
Ранее Цунода рассказал о первых впечатлениях после повышения в «Ред Булл».
Главные спортивные новости дня: