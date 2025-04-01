Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода — о Японии: это не мой дом

Юки Цунода — о Японии: это не мой дом
Комментарии

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода признался, что ему больше нравится жить в Европе, чем на родине, в Японии.

«На самом деле сейчас мне больше нравится жить в Европе, чем в Японии. Здесь я могу полностью расслабиться. После Абу-Даби [в декабре] я вернулся в Японию, чтобы восстановить душевное равновесие, и провёл некоторое время с местными болельщиками. Было здорово вырваться из гоночной среды. Но это не мой дом. Мне больше нравится атмосфера Европы», — приводит слова Цуноды издание The Independent.

Ранее Цунода рассказал о первых впечатлениях после повышения в «Ред Булл».

Материалы по теме
Юки Цунода рассказал о первой мысли после звонка о переходе в «Ред Булл»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android