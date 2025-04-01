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«Мне жаль, что я должен так говорить». Ральф Шумахер высказался о ситуации в «Ред Булл»

«Мне жаль, что я должен так говорить». Ральф Шумахер высказался о ситуации в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер, комментируя переход Юки Цуноды в «Ред Булл», поделился мнением о нынешней ситуации в австрийской команде.

«Как и раньше, я считаю всё это немного безрассудным. «Ред Булл» сейчас срочно необходимо делать выводы из всего этого. Кристиан Хорнер, похоже, был неправ в своей позиции – мне жаль, что я должен так говорить, но он был неправ. Надеюсь, мы зададим ему этот вопрос на следующей гонке, самое позднее – через одну. На мой взгляд, он поставил не на тех лошадей, потерял хороших людей – вот и результат», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

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