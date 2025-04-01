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Лиам Лоусон поделился ожиданиями от выступления за «Рейсинг Буллз» на Гран-при Японии

Лиам Лоусон поделился ожиданиями от выступления за «Рейсинг Буллз» на Гран-при Японии
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Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля в Сузуке.

«С нетерпением ожидаю гонок в Японии. Сузука – одна из моих любимых трасс в календаре. На ней удобно гоняться, она очень скоростная, что делает её очень весёлой.

Этот уикенд – большая возможность для меня, поскольку я воссоединяюсь с «Рейсинг Буллз». Очень рад снова работать с командой. Как и всегда, я отдам все силы», — приводит слова Лоусона пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Ранее Марк Уэббер высказался о замене Лоусона на Цуноду.

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