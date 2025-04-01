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«Кик-Заубер» представил 1 апреля ливрею, посвящённую премиальному мясному стейку

«Кик-Заубер» представил 1 апреля ливрею, посвящённую премиальному мясному стейку
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила ливрею, в которой выступит на Гран-при Японии. Публикация появилась в социальных сетях гоночного коллектива 1 апреля.

«Прямо с гриля на стартовую решётку, кто-нибудь заказывал Вагю?» — говорится в подписи к публикации команды.

«Кик-Заубер» представил ливрею, посвящённую стейку Вагю:

Вагю — общее название мясных пород коров, выведенных в Японии. Породы характеризуются генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров. В результате мясо продаётся по высокой цене и отличается отменным качеством.

Отметим, что сама команда предпочитает использовать название «Стейк», а не «Кик-Заубер», из-за чего появляется игра слов, так как Stake и Steak по-английски произносится одинаково.

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