Резервист «Альпин» Хиракава примет участие в Гран-при Японии

Резервный пилот «Альпин» Рё Хиракава примет участие в первой свободной практике Гран-при Японии, который пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

«Очень взволнован, не могу дождаться возможности сесть за руль A525. Я вспоминаю, как 18 лет назад, в 2007 году, я впервые поехал на Гран-при Японии, это была другая трасса, Фудзи, но это была Формула-1. Тогда я начал свою гоночную карьеру. И возможность сесть в машину – мечта, ставшая реальностью, не могу дождаться. Мы провели работу на симуляторе несколько дней назад, и я собираюсь получить удовольствие. Надеюсь, погода будет хорошей», — приводит слова Хиракавы пресс-служба команды.