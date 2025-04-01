Юки Цунода высказался о предстоящем дебюте за «Ред Булл» на Гран-при Японии

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Японии. Этап в Сузуке станет для него дебютным в составе австрийской команды.

«Это была немного сумасшедшая неделя! Был счастлив, когда мне сообщили, что я буду выступать за «Ред Булл», а моими главными эмоциями были волнение и мотивация. Я действительно мотивирован возможностью гоняться за команду. Тот факт, что я дебютирую за «Ред Булл» на своей домашней гонке в Японии, делает это событие ещё более безумным. Предстоящая неделя обещает быть невероятной. Это будет сочетание из напряжения, вызова и волнения. Огромный шаг для моей карьеры и того, чего я хочу достичь.

Мне нужно быть как можно ближе к Максу, чтобы мы участвовали в борьбе за Кубок конструкторов. Необходимо приносить команде стратегическую пользу в каждой гонке. Знаю о трудностях, с которыми сталкиваешься при пилотировании RB21. Так что моя работа заключается в том, чтобы попытаться их понять и сделать эту машину лучше», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

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