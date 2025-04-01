Опубликованы фото специальной «мясной» ливреи «Кик-Заубера» к Гран-при Японии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» опубликовала фотографии специальной ливреи к Гран-при Японии, который пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Фото: Kick Sauber F1

Фото: Kick Sauber F1

Фото: Kick Sauber F1

Фото: Kick Sauber F1

Дизайн ливреи посвящен вагю — мясным породам коров, выведенных в Японии. Породы характеризуются генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров. В результате мясо продаётся по высокой цене и отличается качеством.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 78 очков.

2. «Мерседес» — 57.

3. «Ред Булл» — 36.

4. «Уильямс» — 17.

5. «Феррари» — 17.

6. «Хаас» — 14.

7. «Астон Мартин» — 10.

8. «Кик-Заубер» — 6.

9. «Рейсинг Буллз» — 3.

10. «Альпин» — 0.