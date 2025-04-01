Фото: «Ред Булл» показал комбинезоны Ферстаппена и Цуноды для Гран-при Японии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила гоночные комбинезоны, в которых пилоты Макс Ферстаппен и Юки Цунода будут выступать на Гран-при Японии.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Напомним, Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля. Для Цуноды это будет дебют в составе австрийской команды. В «Ред Булл» он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 36 очков. Первую позицию занимает «Макларен» (78).

Ранее Цунода поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Японии.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: