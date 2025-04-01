Инсайдер прояснил статус «мясной» ливреи «Кик-Заубера» к Гран-при Японии

Известный инсайдер и журналист портала Томас Махер заявил, что публикация «Кик-Заубера», в которой команда представила специальную ливрею в Гран-при Японии, является лишь первоапрельской шуткой.

«К сожалению, в предстоящий уикенд «Кик-Заубер» не будет выступать в стейковой ливрее. Это первоапрельская шутка», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сама команда предпочитает использовать название «Стейк», а не «Кик-Заубер», из-за чего появляется игра слов, так как Stake и Steak по-английски произносится одинаково.

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

«Кик-Заубер» представил ливрею, посвящённую стейку Вагю: