Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер прояснил статус «мясной» ливреи «Кик-Заубера» к Гран-при Японии

Инсайдер прояснил статус «мясной» ливреи «Кик-Заубера» к Гран-при Японии
Комментарии

Известный инсайдер и журналист портала Томас Махер заявил, что публикация «Кик-Заубера», в которой команда представила специальную ливрею в Гран-при Японии, является лишь первоапрельской шуткой.

«К сожалению, в предстоящий уикенд «Кик-Заубер» не будет выступать в стейковой ливрее. Это первоапрельская шутка», — написал Махер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сама команда предпочитает использовать название «Стейк», а не «Кик-Заубер», из-за чего появляется игра слов, так как Stake и Steak по-английски произносится одинаково.

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

Материалы по теме
Опубликованы фото специальной «мясной» ливреи «Кик-Заубера» к Гран-при Японии

«Кик-Заубер» представил ливрею, посвящённую стейку Вагю:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android