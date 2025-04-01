Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода: никогда не считал, что контроль над эмоциями — ключ к моему успеху

Юки Цунода: никогда не считал, что контроль над эмоциями — ключ к моему успеху
Комментарии

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о своём подходе к выступлениям.

«Никогда не считал, что контроль над эмоциями является ключом к моему успеху. Это просто часть моего характера. Стараюсь снимать стресс на трассе. В наши дни Формула-1 стала более политизированной, появилось больше спонсоров. Необходимо находить баланс. Никто не желает, чтобы гонщик выплёскивал эмоции наружу… команда хочет получать конкретные отзывы», — приводит слова Цуноды издание The Independent.

Ранее «Ред Булл» представил гоночные комбинезоны, в которых Макс Ферстаппен и Цунода будут выступать на Гран-при Японии.

Материалы по теме
Фото: «Ред Булл» показал комбинезоны Ферстаппена и Цуноды для Гран-при Японии

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android