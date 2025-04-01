Юки Цунода: никогда не считал, что контроль над эмоциями — ключ к моему успеху

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода поделился мнением о своём подходе к выступлениям.

«Никогда не считал, что контроль над эмоциями является ключом к моему успеху. Это просто часть моего характера. Стараюсь снимать стресс на трассе. В наши дни Формула-1 стала более политизированной, появилось больше спонсоров. Необходимо находить баланс. Никто не желает, чтобы гонщик выплёскивал эмоции наружу… команда хочет получать конкретные отзывы», — приводит слова Цуноды издание The Independent.

Ранее «Ред Булл» представил гоночные комбинезоны, в которых Макс Ферстаппен и Цунода будут выступать на Гран-при Японии.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: