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Юки Цунода представил шлем по мотивам масок театра Кабуки для своего дебюта за «Ред Булл»

Юки Цунода представил шлем по мотивам масок театра Кабуки для своего дебюта за «Ред Булл»
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Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода представил шлем, в котором будет выступать на Гран-при Японии. Фотографиями спортсмен поделился на своей странице в социальных сетях.

«Шлем, вдохновлённый Кабуки, для моего домашнего Гран-при», — написал Цунода.

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Кабуки – один из видов традиционного театра Японии.

В настоящий момент в активе Цуноды три очка. Японец занимает 13-е место в общем зачёте пилотов. Лидером является Ландо Норрис, представляющий британскую команду «Макларен». В его активе 44 балла.

Ранее Юки признался, что ему больше нравится жить в Европе, чем на родине, в Японии.

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