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«Леклер будет недоволен». Монтойя — о потенциальном шаге «Феррари» из-за Хэмилтона

«Леклер будет недоволен». Монтойя — о потенциальном шаге «Феррари» из-за Хэмилтона
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Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Льюис Хэмилтон совсем не чувствует себя комфортно в этой машине. Впервые можно было заметить в Китае, что он чувствовал себя непринуждённо. Это было в пятницу и субботу, но затем они внесли некоторые изменения, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Из ТВ-трансляции казалось, что у него слишком сильная недостаточная поворачиваемость и он хотел бы машину, которая могла бы поворачивать немного лучше. «Феррари» нужно будет улучшить SF-25 для Льюиса. Можно сравнить это с тем, что происходит в «Ред Булл» в случае с Максом Ферстаппеном. Но если они улучшат машину для Льюиса, что скажет Шарль Леклер? Он будет недоволен», — приводит слова Монтойи FormulaPassion со ссылкой на Vision4Sport.

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