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«Не хочу казаться самонадеянным». Антонелли ответил на вопрос о Хэмилтоне

«Не хочу казаться самонадеянным». Антонелли ответил на вопрос о Хэмилтоне
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли ответил на вопрос по поводу семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, на смену которому он пришёл в немецкую команду.

«Что я чувствую как сменщик Льюиса Хэмилтона? Не хочу казаться самонадеянным, но моя цель заключается в написании своей истории. Не знаю, что ждёт меня в будущем, я просто хочу пойти своим путём», — приводит слова итальянского гонщика Motorsport Italia.

После первых двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Антонелли занимает пятое место. В активе 18-летнего спортсмена 22 очка. Лидером является Ландо Норрис из «Макларена» (44 балла).

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