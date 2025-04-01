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Монтойя прогнозирует переход Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»

Монтойя прогнозирует переход Макса Ферстаппена в «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя предвидит, что в следующем году пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен перейдёт в «Астон Мартин».

«Макс получит предложение от «Астон Мартин», от которого не сможет отказаться. Он может дать «Ред Булл» шанс на год и шанс Эдриану начать разбираться. Ньюи не может сделать это немедленно. Это новая целая группа, и всем нужно начать работать вместе.

Будут ли «Астон Мартин» лучше, чем сейчас, в следующем году? Конечно. Но я не думаю, что они начнут выигрывать гонки подряд.

Но если «Ред Булл» потерпит неудачу в первый год [действия нового технического регламента], то меня не удивит, если к началу третьей гонки в следующем сезоне Макс уже подпишет контракт с кем-то другим.

Если бы я был Максом, то пошёл бы в «Астон Мартин». «Мерседес» тоже крутой вариант, но «Астон Мартин» был бы логичным выбором, имея Эдриана Ньюи и двигатель «Хонды». Всё, с чем ему удавалось побеждать, там», — приводит слова Монтойи портал Racingnews365.

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