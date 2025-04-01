Цунода: если окажусь впереди Ферстаппена, меня не обязательно попросят помочь ему победить

24-летний японский пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о договорённостях с руководителем команды Кристианом Хорнером.

«В конце концов «Ред Булл» нацелен на то, чтобы Макс стал чемпионом в личном зачёте Формулы-1. Он доказал, что у него есть хорошие шансы на завоевание титула, даже несмотря на то что у «Ред Булл» сейчас небольшие трудности.

С точки зрения стратегии Хорнер хочет, чтобы я был как можно ближе к Максу. В некоторых гонках я могу помочь со стратегией, но Кристиан также обещал мне, что в некоторых ситуациях, если я смогу оказаться впереди Макса, меня не обязательно попросят поменяться позициями и помочь ему победить», – приводит слова Цуноды издание BBC.