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Перес заявил, что к нему уже обратились несколько команд Формулы-1

Перес заявил, что к нему уже обратились несколько команд Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1 мексиканец Серхио Перес заявил, что к нему уже обратились несколько команд Ф-1.

«Если я найду проект, который полностью мотивирует меня вернуться, проект, где верят в меня и ценят мою карьеру, мой опыт и всё, что я могу привнести в команду, то он будет очень привлекателен для меня. Вот почему я дал себе по крайней мере шесть месяцев, чтобы обсудить все варианты и принять решение о том, что буду делать дальше.

Есть несколько очень интересных проектов. После Гран-при Абу-Даби ко мне обращались несколько команд [с предложением подписать контракт]. Сезон уже начался, поэтому в ближайшие месяцы ситуация начнёт проясняться. Мы ведём переговоры с несколькими сторонами. Как только я узнаю все свои варианты, приму решение.

Что мне совершенно понятно, так это то, что моё возвращение в Ф-1 состоится только в том случае, если проект будет иметь смысл и сможет мне понравиться. Я провёл в Формуле-1 достаточно времени и достиг большей части всего, чего хотел. Как только вы делаете шаг назад, понимаете, как многим вы жертвуете, чтобы выступать в спорте. Так что, чтобы вновь выступать в Формуле-1 с полной самоотдачей, мне нужна мотивация», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

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