Спонсор Лоусона: Лиам был бы на грани суицида после ещё одного неудачного Гран-при

Тони Куинн, являющийся спонсором гонщика Ф-1 Лиама Лоусона, поделился мыслями о том, что новозеландского пилота уволили из «Ред Булл» и перевели в «Рейсинг Буллз».

«Я действительно думаю, что это [переход в «Рейсинг Буллз»] пойдёт ему на пользу. Если бы следующий Гран-при был бы неудачным, то Лиаму стало бы намного хуже и он был бы на грани суицида.

Было ощущение, что его могут заменить на Цуноду, если ему не удастся стать лучше к Гран-при Японии, поскольку гонка там теоретически должна была сложиться для него хорошо. Об этом говорили с самого начала, и, очевидно, именно это и произошло. Но это произошло раньше, чем мы думали.

Выступать бок о бок с Максом Ферстаппеном оказалось намного сложнее, чем Лоусон предполагал. Это стало для него неожиданностью, так как все тесты и работа на симуляторе Лиама были очень позитивными.

Я немного похож на старомодного директора школы: «Чёрт возьми, буду хвалить тебя, когда ты делаешь что-то хорошо, и буду злиться, когда ты не делаешь ничего замечательного». Сейчас, чёрт возьми, не время злиться на Лиама. Ему просто нужна поддержка на этом пути. Очевидно, я был бы рядом, если бы понадобился по какой-то причине, потому что действительно считаю его очень талантливым. Он хороший парень. Лиам приезжал в Новую Зеландию на летние каникулы, и мы несколько раз встречались.

Давайте не будем терять надежду. У этого парня определённо есть талант, ему просто нужна перезагрузка, и, как только он снова найдёт себя, с ним всё будет в порядке», — приводит слова Куинна портал Speedcafe.