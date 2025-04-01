Обозреватель: решение «Ред Булл» заменить Лоусона на Цуноду — спасательный круг для Юки

Обозреватель BBC Эндрю Бенсон поделился мнением о решении руководства «Ред Булл» уволить Лиама Лоусона и заменить его на Юки Цуноду.

«Решение «Ред Булл» уволить Лиама Лоусона после всего лишь двух гонок и заменить его на Юки Цуноду является не чем иным, как спасательным кругом в карьере японца. В этом сезоне Юки был готов к завершению своей карьеры.

Без «Хонды» шансы «Рейсинг Буллз» сохранить Цуноду в 2026 году были невелики, если учитывать, что на очереди в «Ред Булл» уже есть другие юниоры. Таким образом, место рядом с Ферстаппеном в этом году даёт ему возможность раз и навсегда доказать, что он заслуживает постоянного места в Формуле-1.

Но какой уровень выступлений позволит этого добиться? Фактом остаётся то, что у «Ред Булл» есть минимальный уровень ожиданий от своего второго гонщика — он должен постоянно отставать от Ферстаппена примерно на 0,3 секунды. Именно этот результат Цунода должен продемонстрировать, чтобы убедить руководство команды в том, что он достоин претендовать на место в следующем сезоне.

Если Юки этого не сделает, то вряд ли он убедит кого-то ещё, что в него стоит инвестировать», — написал Бенсон в своём блоге в издании BBC.