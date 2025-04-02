Вольф раскрыл задачу «Мерседеса» на ближайшие три Гран-при

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф поделился мыслями насчёт предстоящего Гран-при Японии, а также раскрыл задачу коллектива на следующие три Гран-при.

«Мы стремимся продолжить успешный старт сезона в предстоящих гонках с использованием системы тройного привода. На данный момент W16 зарекомендовала себя как надёжная платформа, и наши пилоты чувствуют себя уверенно в этом болиде. Благодаря данной машине нам удалось показать хорошие результаты в Австралии и Китае, что стало лучшим началом сезона для команды с сезона-2021.

Однако мы осознаём, что для достижения первого места в гонке нам необходимо продемонстрировать великолепное выступление. Развитие не происходит мгновенно, и поэтому предстоящие гонки в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии будут посвящены максимально эффективному использованию наших возможностей. Наши соперники, несомненно, также оправились от недавнего двойного удара, поэтому нам необходимо продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы сохранить наш многообещающий старт.

Сузука — это скоростная трасса с быстрыми поворотами и перепадами высот, что делает её настоящим испытанием как для пилотов, так и для болидов. Для Кими это будет первая гонка на этой трассе, и хотя она станет для него новым вызовом, он с нетерпением ждёт её. До сих пор Антонелли успешно справлялся со всеми задачами, и мы с нетерпением ждём продолжения его развития.

Тем временем Джордж провёл лучший старт сезона в своей карьере в Формуле-1. Он продемонстрировал зрелость, последовательность и скорость, подтверждая, что работает именно так, как мы и предполагали, в качестве старшего пилота. В эти выходные Джордж надеется продолжить [показывать высокие результаты] в Японии», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».