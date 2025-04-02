Гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар сломал переднее крыло болида RB7 на шоу в Токио (Япония). Мероприятие состоялось перед Гран-при Японии в честь сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды».

Напомним, во время Гран-при Австралии Исак разбил болид команды. Это случилось ещё на прогревочном круге до старта гонки. Вернувшись в паддок, Хаджар прослезился. По итогам первых двух Гран-при француз не набрал ни одного очка и в настоящий момент занимает 16-е место в общем зачёте пилотов.

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля.

Ранее напарник Хаджара Лиам Лоусон поделился ожиданиями от выступления за «Рейсинг Буллз» на Гран-при Японии.

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