Фото: Юки Цунода презентовал спецливрею «Ред Булл» на мероприятии в Токио

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода посетил командное мероприятие REBL Car Culture Meet в Токио, где поучаствовал в демонстрации специальной белой ливреи «Ред Булл», подготовленной в честь сотрудничества гоночного коллектива с «Хондой». Также японец пообщался с местными болельщиками и представил лимитированную коллекцию одежды, созданную в рамках трёхстороннего сотрудничества между «Ред Булл», японским брендом уличной одежды и «Хондой».

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Гран-при Японии состоится с 4 по 6 апреля. Недавно Цунода поделился подробностями относительно договорённостей с руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.

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