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Серхио Перес оценил подписание Цуноды в «Ред Булл»

Серхио Перес оценил подписание Цуноды в «Ред Булл»
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Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал подписание в команду японца Юки Цуноды, ранее представлявшего «Рейсинг Буллз».

«Хочется пожелать команде всего наилучшего. Вуди, мой большой друг, стал инженером Юки, и я очень надеюсь, что у них всё получится.

У Юки есть талант, есть скорость, но для того чтобы справиться, нужен правильный настрой. У него он есть, есть правильное отношение. Надеюсь, они преуспеют», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

Юки Цуноде 24 года. Японец дебютировал в Формуле-1 в 2021 году за «Альфа Таури». В минувшем сезоне Цунода восемь раз попадал в очки, став 12-м в личном зачёте.

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