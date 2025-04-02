Марко раскрыл первую реакцию Ферстаппена на замену Лоусона на Цуноду

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о реакции гонщика команды Макса Ферстаппена на решение заменить новозеландца Лиама Лоусона на японца Юки Цуноду. Напомним, Юки дебютирует за «Ред Булл» на предстоящем Гран-при Японии.

«Как Макс отреагировал на смену гонщика? Он дал понять, что Лоусона заменили слишком рано, но при этом он осознаёт, в каком положении мы находимся. Макс отлично поладит со своим новым товарищем по команде. Юки действительно готов к сотрудничеству. К тому же с ним удобно работать. Они уже вместе участвовали в различных мероприятиях «Ред Булл», на который всё всегда проходило безупречно», — приводит слова Марко oe24.

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