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Марко: надеюсь, Норрис и Пиастри ещё долго будут отнимать очки друг у друга

Марко: надеюсь, Норрис и Пиастри ещё долго будут отнимать очки друг у друга
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о предстоящем Гран-при Японии, который состоится с 4 по 6 апреля.

«Надеюсь, Ландо Норрис и Оскар Пиастри ещё долго будут отнимать очки друг у друга. Впереди — трасса Ферстаппена. В Сузуке он может очень здорово демонстрировать свой талант гонщика. Кроме того, эта трасса является одной из его любимых. Там он впервые принял участие в Формуле-1 в пятничной тренировке и выигрывал три последних раза. При этом мы надеемся, что RB21 будет работать лучше, чем в прошлый раз в Китае», — приводит слова Марко oe24.

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