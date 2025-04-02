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Перес — об уходе из «Ред Булл»: не ожидал, что это произойдёт

Перес — об уходе из «Ред Булл»: не ожидал, что это произойдёт
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Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался об уходе из команды по окончании прошлого сезона.

«Всё произошло в самом конце сезона. Я не ожидал, что это случится. Всё стало понятно только в Катаре, мы начали договариваться о моём уходе из команды. Всё произошло очень быстро», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Перес стал только восьмым по итогам сезона-2024. Мексиканец четырежды поднялся на подиум в первых пяти этапах, однако затем перестал попадать в топ-5. В «Ред Булл» его заменил новозеландец Лиам Лоусон.

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