Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко рассказал, как принималось решение о замене Лоусона на Цуноду в «Ред Булл»

Марко рассказал, как принималось решение о замене Лоусона на Цуноду в «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу решения команды заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду. По словам Марко, решение принималось коллегиально им и руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером.

«Как тяжело далось решение о замене Лоусона? В конечном счёте, это было логичное решение с точки зрения борьбы за Кубок конструкторов, и мы [Марко и Хорнер] приняли его вместе. Теперь у Лоусона есть большие шансы на построение успешной карьеры в Формуле-1 на автомобиле, который более лёгок в управлении», — приводит слова Хельмута издание oe24.

Материалы по теме
Марко раскрыл первую реакцию Ферстаппена на замену Лоусона на Цуноду

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android