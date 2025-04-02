Марко рассказал, как принималось решение о замене Лоусона на Цуноду в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу решения команды заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду. По словам Марко, решение принималось коллегиально им и руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером.

«Как тяжело далось решение о замене Лоусона? В конечном счёте, это было логичное решение с точки зрения борьбы за Кубок конструкторов, и мы [Марко и Хорнер] приняли его вместе. Теперь у Лоусона есть большие шансы на построение успешной карьеры в Формуле-1 на автомобиле, который более лёгок в управлении», — приводит слова Хельмута издание oe24.

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Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: