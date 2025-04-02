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«Италию никогда так не унижали». Экклстоун — о дисквалификации Хэмилтона и Леклера в Китае

«Италию никогда так не унижали». Экклстоун — о дисквалификации Хэмилтона и Леклера в Китае
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Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал о встрече с бывшим президентом «Феррари» Лукой ди Монтедземоло, которая у него недавно произошла в Лондоне (Великобритания).

«В Лондоне я встретился с бывшим боссом «Феррари» Лукой Кордеро ди Монтедземоло. Он был шокирован двойной дисквалификацией «Скудерии» на Гран-при Китая. Италия никогда не испытывала такого унижения с начала чемпионата мира Формулы-1», — приводит слова Экклстоуна FormulaPassion.

Напомним, пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы на Гран-при Китая: британец — за стёртую планку днища, а монегаск — за недовес болида после гонки.

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