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«Феррари» готовит первые обновления к Гран-при Бахрейна — La Gazzetta dello Sport

«Феррари» готовит первые обновления к Гран-при Бахрейна — La Gazzetta dello Sport
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Команда Формулы-1 «Феррари» планирует подготовить первые обновления в нынешнем сезоне к Гран-при Бахрейна, который пройдет с 11 по 13 апреля в Сахире, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации ресурса, итальянский коллектив намерен модернизировать днище. Также небольшой пакет обновлений планируется в этап в Майами, который состоится в начале мая.

Напомним, после двух этапов «Феррари» занимает пятое место в Кубке конструкторов. На минувшем Гран-при Китая пилоты команды, британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер были дисквалифицированы и лишились очков.

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